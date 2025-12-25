俳優の中村雅俊さんと五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。クリスマスコスチュームに身を包んだ姿と、今年のユニークな「クリスマスツリー」を公開しました。



【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】中村里砂「今年のクリスマスツリーはこれっ」3変化のサンタコスチュームで彩る特別な一日



中村さんは「Merry Christmas」と綴り、3種類のサンタコスチュームを着た写真を投稿しています。



1着目は、白を基調とした可愛らしいデザインで、レースの生地に黒いリボンがアクセントとなっています。トップスはクロップド丈で、袖にはレースとリボンが施されているのが特徴です。フリルのスカートは赤のチェック柄の縁取りが施され、クリスマスらしさを演出しています。





2着目は赤のベルベット素材を用いた半袖のパフスリーブのドレス。白いレースとファーで装飾され、胸元には黒いリボンがあしらわれています。伝統的なサンタクロースのイメージを女性らしく表現したデザインになっています。





3着目も赤のベルベット素材を基調としたオフショルダーの長袖のドレスで、白のレースとファーの縁取りが、かわいらしい印象です。





中村さんは、クリスマスツリーが飾られたリビングで様々なポーズをとり、穏やかな微笑みでクリスマスの特別な一日を華やかなビジュアルで彩りました。





また、中村さんは「今年のクリスマスツリーはこれっ(8枚目)」とコメントを添え、最後に手のひらに乗せた小さなクリスマスツリーの写真を投稿。大きな白い目と黒い瞳、赤い口元で微笑む愛らしいキャラクター風のデザインで、フォロワーの心を和ませました。





【担当：芸能情報ステーション】