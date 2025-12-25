過去最大規模となる来年度予算案について、高市首相は「強い経済と財政の持続性を両立する予算」と強調した。

政府は一般会計の総額が過去最大となる122兆3000億円となる来年度予算案を26日に閣議決定する。この予算案について高市首相は「財政規律にも配慮し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させる予算案となった」と述べた。

予算案の歳入における、国の借金＝国債の発行額は、今年度より多い29兆6000億円になる。これについて首相は、歳入全体に対する国債の依存度が今年度より下がるとし「財政規律にも配慮した」と強調した。

高市政権の財政拡大路線に対しては、与野党から「円安につながり、さらなる物価高につながる」などとの懸念が出ている。こうした批判に対して首相は東京都内で行った講演でも、持論である「責任ある積極財政」に理解を求めた。

首相は「今、日本に必要なのは行き過ぎた緊縮財政によって国力が衰退されることではなく、積極財政によって国力を強くすること」と強調。さらに「責任ある積極財政とは、戦略的な財政出動」「無駄をそぎ落とした、筋肉質な財政支出を目指す」と述べた。