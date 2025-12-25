12月25日、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが制作した新作ゲーム『ペットカードジェネレーター』のサービス再開が発表された。

【画像】「編集モード」「印刷モード」など本格的な仕上がりの「ペットカードジェネレーター」

『ペットカードジェネレーター』は、GoogleのAI「Gemini」を活用して開発されたゲームだ。ペットの写真をアップロードし、名前や性別、推しポイントを入力すると、トレーディングカード風の画像が生成される。カードには二つ名、レアリティ、属性、HP、技などがデザインされ、生成したカードでボスバトルを楽しむこともできる。

12月16日のサービス公開後、SNSで爆発的な反響を呼び、アクセス集中によりサービスが一時停止していた。野田は自身のXで「あまりにも盛り上がりすぎてGoogle様もびっくりして一旦休止しています！」と報告していた。

今回の復活にあたり、4つの新機能が追加された。「3枚パック生成」「もっと褒めて」「編集モード」「印刷モード」だ。より多彩な楽しみ方ができるようになったほか、作成したカードを実際にプリントしやすくする機能も用意されている。

なお、野田がGeminiを使ってゲームを制作する様子は、YouTube「Google Japan」公式チャンネルで公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）