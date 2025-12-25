横浜FM、J2全試合出場の大卒ルーキー・鳥栖DF井上太聖を完全移籍で獲得「サッカー選手としてさらに成長するために…」
横浜F・マリノスは25日、サガン鳥栖DF井上太聖の完全移籍加入を発表した。
02年10月1日生まれの23歳は順天堂大から今季、鳥栖に加入。J2リーグ開幕戦出場を果たし、第2節以降先発に定着すると、リーグ戦全38試合に出場。チームトップの3375分間でピッチに立ち、2得点を記録していた。
クラブを通じ、井上は「初めまして。サガン鳥栖から移籍してきました、井上太聖です。横浜F・マリノスという伝統あるクラブでプレーをできること、とてもうれしく思います。自分の特徴を最大限に発揮して、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。日産スタジアムでプレーをできること、本当に楽しみです。横浜F・マリノスに関わるすべての皆さまよろしくお願いします」とコメント。
また、24年に特別指定選手としてもプレーした鳥栖のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「リリースにもありました通り、横浜F・マリノスに移籍することになりました。
特別指定期間も含め、2年間本当にありがとうございました。
大学時代、「このチームに入れば一番成長できる」と思い選んだクラブがサガン鳥栖でした。
あの時の選択は間違っていなかったと、今は胸を張って言えます。
怪我ばかりだった1年目も決して無駄ではなかったですし、今年は全試合に出場することができました。
J2優勝、J1昇格という目標は達成できませんでしたが、目標に向かって努力し続けた時間が、自分を大きく成長させてくれたと感じています。
駅前不動産スタジアムでの試合は、毎週本当に楽しみでした。
ゴール裏に挨拶した時のイダレオ、入場時のマイノリティ、そして僕のために作っていただいた個人チャント。どれも本当に嬉しく、最高のサポーターがいるクラブだと感じました。
このクラブを離れるのは寂しいですが、サッカー選手としてさらに成長するために、この決断をしました。
この2年間で学んだことを糧に、新たな場所で勝負してきます。
改めまして、2年間本当にありがとうございました。
サガン鳥栖のエンブレムを背負って戦えたことを、本当に幸せに思います。
また、会いましょう。」
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF井上太聖
(いのうえ・たいせい)
■生年月日
2002年10月1日
■出身地
東京都
■身長/体重
183cm/75kg
■経歴
小池FC-インテリオールFC-堀越高-順天堂大-鳥栖
