山形が21選手と契約更新&早くも来季背番号を発表! 中心選手たちの大胆な番号変更が続出
モンテディオ山形は24日、21選手との契約更新を発表した。また、現時点で公表されている新加入選手を含め、来季に向けた背番号が決定したことも併せて伝えている。
山形は今季J2リーグ戦で10位。シーズン途中に就任した横内昭展監督が来季も指揮を執る。
背番号は、今季キャプテンを務めたMF土居聖真が88番から8番に、チーム得点王のFWディサロ燦シルヴァーノが90番から11番に変更。また、71番だったMF中村亮太朗は、「ミスター・モンテディオ」の高橋健二氏(現SC相模原ヘッドコーチ)や初昇格時の主将だった宮沢克行氏(現浦和レッズジュニア監督)が着けた7番を新たに背負う。
新加入選手ではMF田中祉同(←国士舘大)が23番、MF竹ノ谷優駕(←前橋育英高)が30番、MFタリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ)が88番となる。
以下、契約更新21選手&来季背番号※2025/12/24時点
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 6 山田拓巳
MF 7 中村亮太朗(背番号変更)
MF 8 土居聖真(背番号変更)
FW 9 高橋潤哉
MF 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ(背番号変更)
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
GK 16 長谷川洸
DF 19 岡本一真
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
DF 22 城和隼颯
MF 23 田中祉同(←国士舘大/新加入)
MF 25 國分伸太郎
MF 27 榎本啓吾
MF 30 竹ノ谷優駕(←前橋育英高/新加入)
GK 32 上林大誠
GK 45 渋谷飛翔(←横浜FC/期限付き移籍から完全移籍へ)
DF 49 坂本稀吏也
FW 55 堀金峻明
MF 88 タリソン・アウベス(←NKオリンピアリュブリユナ/新加入)
契約更新選手のお知らせ— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) December 24, 2025
このたび、21選手と契約を更新しましたので、お知らせいたします。
なお、現時点で発表されている新加入選手を含め、来季に向けた背番号が決定しましたので、併せてお知らせいたします。
⏬️更新選手はこちらから⏬️https://t.co/UYys0hcJ2u#montedio… pic.twitter.com/2IFhZuf0ZY