　ヴィッセル神戸は25日、ベガルタ仙台MF郷家友太の完全移籍加入を発表した。

　1999年6月10日生まれの26歳は仙台の下部組織で育ち、青森山田中、青森山田高を経て、18年に神戸に加入。5年間在籍し、19年度にはクラブ初タイトルとなる天皇杯制覇を経験した。23年に“古巣”となる仙台に移籍すると、今季はキャプテンを務めるなど主軸を担い、3年間でJ2リーグ114試合25得点を記録していた。

　4年ぶりの神戸復帰となる郷家はクラブを通じ、「ヴィッセル神戸に関わる全ての皆さん、お久しぶりです。もう一度、クリムゾンレッドのユニホームを身に纏えることやノエビアスタジアム神戸で闘えることを嬉しく思います。3年前より大きくなった姿をお見せできるように、このチームのために闘い、1つでも多くの勝利とゴールを届けられるように頑張ります。」とコメント。

　また、仙台のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。

「ヴィッセル神戸へ移籍することを決断しました。

最終戦が終わり、決断するまでの2週間本当に苦しかったです。このチームと一緒に上がっていくことも考えていましたが、ぎりぎりで上がれなかった2シーズンが終わり、自分の中でJ1への思いがどんどん強くなっていきました。

そう思っている自分を止めることができず、覚悟を決めました。ベガルタ仙台というクラブは、自分が想像していた何倍も最高のクラブでした。

満員のユアスタを何度も見せてくれたサポーターのみなさんの熱量、パートナー企業の方々の手厚いサポートを感じました。会社のみなさんともまるで友人のように言い合える仲でした。本当に温かさにあふれていて、最高のクラブが地元にあることが僕の誇りです。仙台を離れ、さまざまな環境に身を置いてきたからこそ、この特別な感情に気がつけたと思っています。

これからのベガルタを担う若手がたくさんいます。彼らもベガルタ仙台サポーターが大好きです。これからも愛し合える関係でいてください。

帰ってきてからの3年間、本当にありがとうございました。いってきます‼」

　以下、クラブ発表のプロフィール

●MF郷家友太

(ごうけ・ゆうた)

■生年月日

1999年6月10日

■出身地

宮城県多賀城市

■身長/体重

183cm/74kg

■経歴

鶴ヶ谷SSS-仙台ジュニアユース-青森山田中-青森山田高-神戸-仙台