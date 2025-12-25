警察官を装う特殊詐欺の受け子と出し子として逮捕された、鮭川村の介護士の53歳の女が、「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話していることがわかりました。

詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは、鮭川村京塚の介護士の女（53）です。

女は先月、警察官を装う手口で寒河江市に住む80代の女性からキャッシュカードをだましとり、ATMから現金100万円を引き出し盗んだ疑いが持たれています。

関係者によりますと女は、SNSで「その日6万円稼げた」などという投稿を見つけてメッセージを送り、アプリで仲間とやりとりをしていました。

女は被害女性からキャッシュカードを受け取り、金を引き出す釤受け子釤と釤出し子釤の役割で、女性の家にスラックスとブラウス姿の刑事を装うようにして訪れ、寒河江市と新庄市の2か所のコンビニで金を引き出していました。

阿部容疑者は容疑を認めていて、警察の調べに「金がほしくて闇バイトに応募した」などと話しているということです。警察は余罪の有無も含め調べを進めています。