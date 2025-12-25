このサラダデパ地下級！ 脱マンネリの「エスニック風サラダ」2品
サラダに使う野菜マンネリ化問題ってありますよね。ドレッシングもいつも同じ味。これを脱却するために、いつもとはまったく違う材料や、新鮮な味つけをした、エスニック風サラダを作ってみませんか？ 目指すはデパ地下のおしゃれなデリサラダ！のレシピ2品を紹介します。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひご参考に。
ナンプラーなしでも、本格味に！
【材料・2人分】＊1人分178kcal／塩分2.4g
・むきえび・・・ 10尾（約80g）
・はるさめ ・・・60g
・きゅうり・・・ 1本
・紫玉ねぎ（または玉ねぎ）・・・30g
■A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└レモン汁 ・・・大さじ2
└赤唐辛子の小口切り・・・ １本分
└にんにくのみじん切り ・・・1片分
└砂糖 ・・・大さじ1
└しょうゆ ・・・小さじ2
└塩 ・・・小さじ1/3
酒 塩
【作り方】
1．えびは背に切り目を入れ、背わたを取る。鍋に湯3カップを沸かし、はるさめを袋の表示どおりにゆでてざるに上げる（湯はとりおく）。再び湯を沸かし、えび、酒大さじ1を入れ、弱めの中火で2〜3分ゆでてざるに上げる。
2．きゅうりは斜め薄切りにしてからせん切りにして塩小さじ1/4をまぶし、約10分おいて水けを絞る。紫玉ねぎは縦薄切りにする。
3．Aのボウルに1、2を加えてあえ、器に盛り、好みでパクチーのざく切りをのせる。
＜簡単映え見せテク＞
・色鮮やかな食材を活用
・盛りつけに立体感を
■白菜とアボカドの梅ナムル
しらす＆ザーサイ＆ごま油の組み合わせで、やみつき味に
【材料・2人分】＊1人分150kcal／塩分1.9g
・白菜 ・・・大2枚（約200g）
・アボカド ・・・1/2個
・しらす干し・・・ 大さじ2
・ザーサイ（味つき） ・・・20g
■A＜大きめのボウルに混ぜる＞
└梅肉（塩分8％）・・・ 1個分（約12g）
└白いりごま ・・・小さじ1
└ごま油 ・・・大さじ1
塩
【作り方】
1．白菜は7〜8cm長さの細切りにし、ボウルに入れる。塩小さじ1/4をまぶし、しんなりするまで約10分おく。
2．アボカドは縦半分、横7〜8mm幅に切り、ザーサイは細切りにする。
3．白菜の水けを絞り、2、しらすとともにAのボウルに加えてあえる。
＊ ＊ ＊
サラダを盛りつけるときは、「こんもり」が基本です。こうするだけで立体感が出て、おいしそうに見えます。デパ地下のサラダもそうですよね？ そして紫玉ねぎの赤紫色、梅干しの赤など、ちょっと差し色が入るだけで、緑一色になりがちなサラダにアクセントがつき、映え見えします。ぜひ彩りも考えながら材料を選んでみてください。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々