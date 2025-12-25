デパ地下のショーケースに並んでるみたいな♪エスニック風サラダ2品


サラダに使う野菜マンネリ化問題ってありますよね。ドレッシングもいつも同じ味。これを脱却するために、いつもとはまったく違う材料や、新鮮な味つけをした、エスニック風サラダを作ってみませんか？　目指すはデパ地下のおしゃれなデリサラダ！のレシピ2品を紹介します。より「映え見せ」させる簡単テクニックも、ぜひご参考に。

■タイ風はるさめサラダ

ナンプラーなしでも、本格味に！

タイ風はるさめサラダ


【材料・2人分】＊1人分178kcal／塩分2.4g

・むきえび・・・ 10尾（約80g）

・はるさめ ・・・60g

・きゅうり・・・ 1本

・紫玉ねぎ（または玉ねぎ）・・・30g

■A＜大きめのボウルに混ぜる＞

　└レモン汁 ・・・大さじ2

　└赤唐辛子の小口切り・・・ １本分

　└にんにくのみじん切り ・・・1片分

　└砂糖 ・・・大さじ1

　└しょうゆ ・・・小さじ2

　└塩 ・・・小さじ1/3

酒　塩

【作り方】

1．えびは背に切り目を入れ、背わたを取る。鍋に湯3カップを沸かし、はるさめを袋の表示どおりにゆでてざるに上げる（湯はとりおく）。再び湯を沸かし、えび、酒大さじ1を入れ、弱めの中火で2〜3分ゆでてざるに上げる。

2．きゅうりは斜め薄切りにしてからせん切りにして塩小さじ1/4をまぶし、約10分おいて水けを絞る。紫玉ねぎは縦薄切りにする。

3．Aのボウルに1、2を加えてあえ、器に盛り、好みでパクチーのざく切りをのせる。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

■白菜とアボカドの梅ナムル

しらす＆ザーサイ＆ごま油の組み合わせで、やみつき味に

白菜とアボカドの梅ナムル


【材料・2人分】＊1人分150kcal／塩分1.9g

・白菜 ・・・大2枚（約200g）

・アボカド ・・・1/2個

・しらす干し・・・ 大さじ2

・ザーサイ（味つき） ・・・20g

■A＜大きめのボウルに混ぜる＞

　└梅肉（塩分8％）・・・ 1個分（約12g）

　└白いりごま ・・・小さじ1

　└ごま油 ・・・大さじ1



【作り方】

1．白菜は7〜8cm長さの細切りにし、ボウルに入れる。塩小さじ1/4をまぶし、しんなりするまで約10分おく。

2．アボカドは縦半分、横7〜8mm幅に切り、ザーサイは細切りにする。

3．白菜の水けを絞り、2、しらすとともにAのボウルに加えてあえる。

＜簡単映え見せテク＞

・色鮮やかな食材を活用

・盛りつけに立体感を

＊　＊　＊

サラダを盛りつけるときは、「こんもり」が基本です。こうするだけで立体感が出て、おいしそうに見えます。デパ地下のサラダもそうですよね？　そして紫玉ねぎの赤紫色、梅干しの赤など、ちょっと差し色が入るだけで、緑一色になりがちなサラダにアクセントがつき、映え見えします。ぜひ彩りも考えながら材料を選んでみてください。

レシピ考案／新谷友里江　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／ singt

文＝高梨奈々