

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57988.62 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54412.00 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53968.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52785.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)

51916.35 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51264.85 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51159.26 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50613.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表転換線(週足)



50407.79 ★日経平均株価25日終値



50012.64 6日移動平均線

49961.83 25日移動平均線

49948.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49732.35 均衡表雲上限(日足)

49681.50 均衡表基準線(日足)

49640.37 均衡表転換線(日足)

49532.89 13週移動平均線

49310.33 ボリンジャー:-1σ(25日)

48658.82 ボリンジャー:-2σ(25日)

48490.30 75日移動平均線

48007.32 ボリンジャー:-3σ(25日)

47906.52 ボリンジャー:-1σ(13週)

47250.04 均衡表雲下限(日足)

46280.15 ボリンジャー:-2σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

45927.74 26週移動平均線

44653.78 ボリンジャー:-3σ(13週)

42239.65 200日移動平均線

41907.45 ボリンジャー:-1σ(26週)

37887.16 ボリンジャー:-2σ(26週)

37276.13 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33866.86 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.18(前日70.16)

ST.Slow(9日) 68.09(前日56.36)



ST.Fast(13週) 71.18(前日70.92)

ST.Slow(13週) 73.84(前日73.75)



［2025年12月25日］



株探ニュース

