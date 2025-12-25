　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57988.62　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54412.00　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53968.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52785.63　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
51916.35　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51264.85　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51159.26　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50613.34　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表転換線(週足)

50407.79　　★日経平均株価25日終値

50012.64　　6日移動平均線
49961.83　　25日移動平均線
49948.03　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49732.35　　均衡表雲上限(日足)
49681.50　　均衡表基準線(日足)
49640.37　　均衡表転換線(日足)
49532.89　　13週移動平均線
49310.33　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48658.82　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48490.30　　75日移動平均線
48007.32　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47906.52　　ボリンジャー:-1σ(13週)
47250.04　　均衡表雲下限(日足)
46280.15　　ボリンジャー:-2σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
45927.74　　26週移動平均線
44653.78　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42239.65　　200日移動平均線
41907.45　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37887.16　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37276.13　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33866.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.18(前日70.16)
ST.Slow(9日)　　68.09(前日56.36)

ST.Fast(13週)　 71.18(前日70.92)
ST.Slow(13週)　 73.84(前日73.75)

［2025年12月25日］

株探ニュース