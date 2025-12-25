[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1333銘柄・下落1621銘柄（東証終値比）
12月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3037銘柄。東証終値比で上昇は1333銘柄、下落は1621銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3549> クスリアオキ 4084 +422.0（ +11.5%）
2位 <297A> アルピコＨＤ 240 +23（ +10.6%）
3位 <338A> ゼンムテック 5740 +520（ +10.0%）
4位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 1220 +100（ +8.9%）
5位 <2334> イオレ 471 +34（ +7.8%）
6位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 985 +62（ +6.7%）
7位 <3321> ミタチ産業 2040 +96（ +4.9%）
8位 <8918> ランド 9.4 +0.4（ +4.4%）
9位 <3038> 神戸物産 4000 +133（ +3.4%）
10位 <2931> ユーグレナ 417 +10（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6269> 三井海洋 10893.5 -996.5（ -8.4%）
2位 <4516> 日本新薬 5360 -381（ -6.6%）
3位 <7447> ナガイレーベ 1810 -98（ -5.1%）
4位 <2345> クシム 234.7 -10.3（ -4.2%）
5位 <7068> ＦフォースＧ 730 -32（ -4.2%）
6位 <9073> 京極運 1365 -55（ -3.9%）
7位 <7965> 象印 1586 -57（ -3.5%）
8位 <248A> キッズスター 1691 -58（ -3.3%）
9位 <4564> ＯＴＳ 20.4 -0.6（ -2.9%）
10位 <4582> シンバイオ 88.5 -2.5（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 1030.5 +5.5（ +0.5%）
2位 <4062> イビデン 12995 +60（ +0.5%）
3位 <4911> 資生堂 2373.4 +10.4（ +0.4%）
4位 <8001> 伊藤忠 9543 +33（ +0.3%）
5位 <4902> コニカミノル 695.1 +2.3（ +0.3%）
6位 <4751> サイバー 1367 +4.5（ +0.3%）
7位 <6857> アドテスト 19860 +65（ +0.3%）
8位 <4043> トクヤマ 4084.9 +12.9（ +0.3%）
9位 <6472> ＮＴＮ 362.4 +1.1（ +0.3%）
10位 <8795> Ｔ＆Ｄ 3639.8 +10.8（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6098> リクルート 9037.9 -72.1（ -0.8%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5384.1 -37.9（ -0.7%）
3位 <6752> パナＨＤ 2095.1 -9.9（ -0.5%）
4位 <8253> クレセゾン 4270.1 -19.9（ -0.5%）
5位 <4704> トレンド 6751.6 -31.4（ -0.5%）
6位 <9843> ニトリＨＤ 2716 -11.0（ -0.4%）
7位 <4063> 信越化 4922.1 -19.9（ -0.4%）
8位 <8630> ＳＯＭＰＯ 5314.1 -20.9（ -0.4%）
9位 <6770> アルプスアル 1971.1 -7.4（ -0.4%）
10位 <9735> セコム 5611.1 -20.9（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
