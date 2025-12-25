　12月25日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3037銘柄。東証終値比で上昇は1333銘柄、下落は1621銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが94銘柄、値下がりは127銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の25日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3549>　クスリアオキ　　　 4084　+422.0（ +11.5%）
2位 <297A>　アルピコＨＤ　　　　240　　 +23（ +10.6%）
3位 <338A>　ゼンムテック　　　 5740　　+520（ +10.0%）
4位 <4180>　Ａｐｐｉｅｒ　　　 1220　　+100（　+8.9%）
5位 <2334>　イオレ　　　　　　　471　　 +34（　+7.8%）
6位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　985　　 +62（　+6.7%）
7位 <3321>　ミタチ産業　　　　 2040　　 +96（　+4.9%）
8位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　+0.4（　+4.4%）
9位 <3038>　神戸物産　　　　　 4000　　+133（　+3.4%）
10位 <2931>　ユーグレナ　　　　　417　　 +10（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6269>　三井海洋　　　　10893.5　-996.5（　-8.4%）
2位 <4516>　日本新薬　　　　　 5360　　-381（　-6.6%）
3位 <7447>　ナガイレーベ　　　 1810　　 -98（　-5.1%）
4位 <2345>　クシム　　　　　　234.7　 -10.3（　-4.2%）
5位 <7068>　ＦフォースＧ　　　　730　　 -32（　-4.2%）
6位 <9073>　京極運　　　　　　 1365　　 -55（　-3.9%）
7位 <7965>　象印　　　　　　　 1586　　 -57（　-3.5%）
8位 <248A>　キッズスター　　　 1691　　 -58（　-3.3%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.4　　-0.6（　-2.9%）
10位 <4582>　シンバイオ　　　　 88.5　　-2.5（　-2.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　 1030.5　　+5.5（　+0.5%）
2位 <4062>　イビデン　　　　　12995　　 +60（　+0.5%）
3位 <4911>　資生堂　　　　　 2373.4　 +10.4（　+0.4%）
4位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 9543　　 +33（　+0.3%）
5位 <4902>　コニカミノル　　　695.1　　+2.3（　+0.3%）
6位 <4751>　サイバー　　　　　 1367　　+4.5（　+0.3%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　19860　　 +65（　+0.3%）
8位 <4043>　トクヤマ　　　　 4084.9　 +12.9（　+0.3%）
9位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　362.4　　+1.1（　+0.3%）
10位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 3639.8　 +10.8（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6098>　リクルート　　　 9037.9　 -72.1（　-0.8%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5384.1　 -37.9（　-0.7%）
3位 <6752>　パナＨＤ　　　　 2095.1　　-9.9（　-0.5%）
4位 <8253>　クレセゾン　　　 4270.1　 -19.9（　-0.5%）
5位 <4704>　トレンド　　　　 6751.6　 -31.4（　-0.5%）
6位 <9843>　ニトリＨＤ　　　　 2716　 -11.0（　-0.4%）
7位 <4063>　信越化　　　　　 4922.1　 -19.9（　-0.4%）
8位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 5314.1　 -20.9（　-0.4%）
9位 <6770>　アルプスアル　　 1971.1　　-7.4（　-0.4%）
10位 <9735>　セコム　　　　　 5611.1　 -20.9（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

