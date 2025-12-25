¡È¥ß¥¹¥¿¡¼TBS¡É±ÊÌî¡¢Î¢¤ÎÂç·¿¥é¥¸¥ª½Ð±éÃæ¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Ó¤ËÂÐ¹³¿´¡ÖÄ°¼èÎ¨¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬25Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡ÖTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×2025¡×¡Ê¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
±ÊÌî¤Ïº£Ç¯1·î¤«¤é¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö±ÊÌî¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼TBS¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡È¥ß¥¹¥¿¡¼TBS¡É¤ò¼«Éé¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç24»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎ¢¤ÎÊý¤ÇÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î11»þ¤«¤é11»þÈ¾¤À¤±¤ÏÄ°¼èÎ¨¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ±¥³¥ó¥Ó¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤¬¡ÖÆ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¥×ÏÈ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤½¤ì¤³¤½ºòÆü¤Î¡Ê¿¼Ìë¡Ë3»þ¤°¤é¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Á¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡£¤½¤ì¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡£¡Ö»ä¡¢TBSÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¥°¥ì¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¸þ°æ¤¬¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äº£¤É¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤Ï¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¤À¤±¤É²¶¤Í¡¢ÀäÂÐ¥È¡¼¥¯¤Ï²¶¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¸þ°æ¤¬¡Ö¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡ª¤½¤ì¤¾¤ìÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Ê¤À¤á¤ë¤â¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¤¤í¤¤¤í¡£¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ²¶¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£