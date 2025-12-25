爆笑問題田中裕二（60）が25日、TBSラジオ「TBSラジオ大感謝祭2025」（午前8時30分）に出演。自身の粗相にまつわるエピソードを語った。

番組では、パーソナリティーのパンサー向井慧とパートナーの本仮屋ユイカがリスナーから寄せられた「TBSラジオクイズ」に挑戦する企画を実施。進行の日比麻音子アナウンサーは、困惑しながら「『爆笑問題カーボーイ』で、生放送中に脱糞したのはどちらでしょう？＜1＞太田さん、＜2＞田中さん」と読み上げた。

向井は「太田さんはしないですよね。意外と太田さんはこういうのちゃんとしてるけど、ヤバいのは田中さん」と予想。すると田中は「正解です」と気まずそうに認めた。

田中は自身の粗相について「覚えてます。『カーボーイ』でもありますし、他の番組でもある。テレビでもあります」と告白。女性陣が「え…何で？」「おなか痛くなっちゃうんですか？」と絶句すると、太田光は「すぐおなか痛くなる」と田中について語った。

田中は「（トイレに行きたいと）思ってから、我慢ができないまでの時間が短いんです。人より」と主張。続けて太田が「こいつだって、自宅でも漏らしてる」と暴露すると、本仮屋は「ええ〜！豪邸だから遠すぎる？」と信じられない様子で苦笑した。

田中によると、自宅で馬券を購入していたといい「レースがあって。したいなと思ったけど、レースの時間は決まってる。今買わないと、この馬券は締め切りになる。急いで買って、したいけど買うか…買えた！と思ってトイレ行ったら、そこで間に合わなかった」と振り返った。向井は「分かってこないですか？ 大体自分で。こんだけ生きてきたら」とあきれつつ大笑いだった。