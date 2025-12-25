トム・クルーズの19歳の娘スリ、母ケイティ・ホームズのいるNYにクリスマス休暇で帰省中
トム・クルーズとケイティ・ホームズの間に生まれた一人娘スリ・クルーズ（19）が、ニューヨークの街で母と買い物中をキャッチされた。名門カーネギーメロン大学のクリスマス休暇を利用し、母と暮したニューヨークに帰省しているようだ。
【写真】スリ・クルーズ19歳、クリスマス休暇を過ごす姿をキャッチ
DailyMailによると、スリはこの日、フーディの上に緑色のノースフェイスのダウンジャケットを羽織り、デニムパンツとUGGのシューズで防寒対策をしていた模様。赤いバッグとテイクアウトしたコーヒー、そしてティーンエイジャーらしくスマートフォンを片手に、街中を歩く姿をキャッチされた。母ケイトは、赤いパンツに淡いベージュのコートを合わせ、クリスマスを意識したコーデ。コートと同色のニットキャップで寒さ対策も万全だったようだ。
昨年6月、アル・パチーノやライザ・ミネリ、ジェニファー・アニストン、エイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業したスリは、昨年秋からペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学に進学し、ファッションを専攻。学生寮に入ったと報じられている。
スポットライトを浴びることの少ないスリだが、2022年に公開されたケイティの監督作『Alone Together（原題）』では、スリがカバーした名曲『ブルー・ムーン』を使用。また今年8月には、ニューヨークでケイティの監督作『Happy Hour（原題）』の撮影現場を訪れる姿もキャッチされていた。
