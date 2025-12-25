舞台『魔道祖師』遡かい編、義城メンバー4名のキャラビジュ解禁！
2026年3月より上演される舞台『魔道祖師』遡かい（そかい）編より、義城メンバーである曉星塵役・北村健人、宋嵐役・田鶴翔吾、薛洋役・草地稜之、アージン役・朝倉ふゆなのキャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】田鶴翔吾、草地稜之、朝倉ふゆなの役ビジュアル
原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、海外でも小説が翻訳、出版された。
日本では、2020年3月に実写ドラマ版「陳情令」（字幕版）が放送され、アニメ「魔道祖師」（字幕版・吹替版）放送、ラジオドラマ配信、原作小説和訳出版、さらに2024年には日本版漫画の連載開始と、たびたび大きな話題となっている。
舞台は2025年3月〜4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）が、東京・京都にて上演された。
なおチケットは、12月29日23時59分までマーベラスメンバーズ先行（抽選）受付中。
舞台『魔道祖師』遡かい編は、東京・シアターHにて2026年3月20日〜29日ににて、京都劇場にて同年4月3日〜5日上演。
【写真】田鶴翔吾、草地稜之、朝倉ふゆなの役ビジュアル
原作は、作家・墨香銅臭（モーシャントンシウ）により、中国のオンライン小説サイトにて2015年10月から2016年3月にかけて連載されたBLファンタジー小説『魔道祖師』。物語の舞台は、法術を使う者が妖魔や邪鬼を退治する架空の古代中国。強い絆で結ばれた2人の激動の運命を描いた緻密で壮大なストーリーと魅力的なキャラクターが反響を呼び、海外でも小説が翻訳、出版された。
舞台は2025年3月〜4月、第1弾公演となる邂逅編（かいこうへん）が、東京・京都にて上演された。
なおチケットは、12月29日23時59分までマーベラスメンバーズ先行（抽選）受付中。
舞台『魔道祖師』遡かい編は、東京・シアターHにて2026年3月20日〜29日ににて、京都劇場にて同年4月3日〜5日上演。