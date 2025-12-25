絵本『パンどろぼう』アニメ化決定！ 2026年10月よりNHK Eテレにて放送
柴田ケイコによる絵本『パンどろぼう』がアニメ化され、NHK Eテレにて2026年10月より放送されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。
【写真】『パンどろぼう』ブロッコリーくじに登場！ 描きおろしイラスト使用のポーチやクッションなど展開
原作となる同名の絵本は、おいしいパンを探し求めるおおどろぼうが主人公で、子どもから大人まで幅広く親しまれている作品。
アニメーション制作はシンエイ動画が担当。監督を京極尚彦、副監督を山城智恵、キャラクターデザインをみやこまこ、シリーズ構成を望月真里子が手掛ける。
アニメ『パンどろぼう』は、NHK Eテレにて2026年10月放送開始。
