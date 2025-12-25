元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。ゲストコメンテーターとして出演の元外相・田中真紀子氏の発言をぶった切る一幕があった。

この日、発足２か月を迎えた高市内閣が７０％超の高支持率を維持していることについて聞かれた田中氏が「一般の方たちは、やっぱりよく分かっておられないんじゃないかというのが根底にあります」と発言。

この言葉に橋下氏は即座に反論。「世間の方が分かってないというのは僕は大反対ですね。それは絶対に民主国家で言っちゃいけないことで」と言い切ると「日本国民の教育レベルからすると、僕や田中さん、コメンテーターや政治評論家よりも国民の方の方がよっぽど能力が高い人がたくさんいる中で、この支持率が出たってことは、これを前提にじゃあ、この原因はなんなのかというところはいろいろ分析する必要はあると思うんですけど、高過ぎるとか、世の中の人が分かってないなんてことを言っちゃったら民主国家は成り立たないですよ、田中さん」と厳しく続けた。

この発言に田中氏は「よく分かりました。橋下徹さん」とペコリと頭を下げた。司会の宮根誠司氏が「そこは真紀子さん、反論はございませんか？」と聞いても「いや、しなくていいですよ」と笑顔で答えていた。