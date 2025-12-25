我が家・坪倉由幸、愛情注ぐ観葉植物をクリスマス仕様に飾り付け「とても大きな愛を感じる」と反響
お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸がクリスマスイブの24日、自身のInstagramを更新した。クリスマス仕様に飾り付けられた観葉植物の写真を公開し、反響を呼んでいる。
坪倉は以前から、趣味である観葉植物の育成の様子をたびたび投稿。8月には自宅の植物たちを紹介し、9月には情報収集を重ねて自作したという「植物育成棚」の完成を報告していた。
この日の投稿では、その育成棚にクリスマスらしい装飾が施された一枚をアップ。「僕はクリスマスが好きです」とシンプルにつづり、リースなどが飾られた華やかな様子を披露した。棚でライトアップされた植物たちからは、坪倉の深い愛情がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「綺麗に飾りましたね」「リースに鉢カバーどちらもとても可愛いです」といったコメントが寄せられた。また、「ここにとても大きな愛を感じる」など、坪倉の植物愛に共感する声も集まっている。
