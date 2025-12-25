“ちいかわ好き芸人”ミルクボーイ内海、クリスマスツリーが話題に 「こんなん、なんぼあっても」と反響も
お笑いコンビ「ミルクボーイ」の内海崇が12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。キャラクター愛あふれるクリスマスツリーの写真を公開し、注目を集めている。
内海は「盛りだくさんのちいかわツリー！メリークリスマス！」とつづり、一枚の写真を投稿。そこには、人気キャラクター「ちいかわ」や「ハチワレ」「うさぎ」をはじめ、作者であるナガノ氏が生んだ「くま」や「もぐらコロッケ」といったキャラクターたちのぬいぐるみが、所狭しと飾られたクリスマスツリーが写っている。
また、ツリーには2023年のクリスマスエピソードに登場した「人間の足」というマニアックなキャラクターも見受けられ、「ちいかわ好き芸人」として知られる内海の深い愛情がうかがえる投稿となった。
この投稿にはファンから多くの反響が寄せられ、「かわいすぎー」「今、幸せのおすそわけをいただきました」といった称賛の声が上がった。さらに、「我が家もちいかわツリーです！」と自身のツリーを披露するコメントや、ミルクボーイの漫才ネタに絡めた「こんなん、なんぼあっても」というツッコミなど、さまざまなコメントが集まっている。
盛りだくさんのちいかわツリー！— ミルクボーイ内海 (@uttakaga) December 24, 2025
メリークリスマス！ pic.twitter.com/pyerhvCuld