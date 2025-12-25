国産桜葉を使った紅白のバームクーヘン『初春のストレートバーム』が｢ねんりん家｣から期間限定発売

東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店｢ねんりん家｣から、年末年始限定 “紅白のバームクーヘン”が登場。

期間限定で発売される『初春のストレートバーム』は、ねんりん家の誇る二大バームクーヘンのひとつである『ストレートバーム やわらか芽』を、年末年始限定でおめでたい紅白カラーに焼き上げたバームクーヘンです。

和菓子に使われる少し塩味のある国産桜葉を使用し、和の味をバームクーヘンで表現。贅沢たまご風味とほのかな桜の香りに包まれる“初春の味わい”が堪能できます。

外側は、国産桜葉を練り込んだ桜色のバームクーヘン。内側は、たっぷりの卵を贅沢に使いふっくらとジューシーに焼き上げた定番のバームクーヘン。

縁起が良い“ねんりん家”の、さらに２つの円(縁)が重なるおめでたいバームクーヘンは、新年を喜ぶ贈り物にぴったり。

『初春のストレートバーム』は2025年12月26日(金)〜2026年1月7日(水)頃の期間、ねんりん家各店で発売。価格は1,620円(本体価格1,500円)です。

初春のストレートバーム