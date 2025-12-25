

岡山市役所

岡山市は、2025年12月25日、大学・短大・専門学校生の就活支援のために発行している企業情報冊子「OKAYAMA COMPANY GUIDE」のWEB版の内容を、2027年3月の卒業予定者向けに更新しました。

「OKAYAMA COMPANY GUIDE」には、岡山市の207社の情報を掲載していて、WEB版は、便利な検索機能が付いていることや、動画の特集記事が見られるのが特徴です。また、前年版よりも検索機能を拡充しています。

検索の項目には「10年目の年収」「初任給」「年間休日」「月平均残業時間」を新たに追加。例えば、初任給の場合、17万円以上、27万円以上などの条件で絞り込むことができます。

また、重視したいことを選んで(複数回答)検索できる「働きやすさへの取り組み」の項目では、「テレワーク」「リフレッシュ休暇」「フレックスタイム」「介護休暇」などに加え、最新のWEB版では「インターンシップ実施」「副業可能」の選択肢が追加されています。

岡山市は、自分に見合った企業を見つけるため、存分に活用してほしいとしています。