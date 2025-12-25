クリスマスのこの日、JR博多駅の改札の中に置かれている巨大クリスマスツリー、装飾品をよく見ると、ハンディファン、扇子、帽子と、通常は飾りつけしないものばかりです。

実は、このツリーの飾り、列車などに忘れられJR博多駅に届いた「落とし物」です。



■森野里奈記者

「クリスマスということで、ツリーに飾られた忘れ物のプレゼントを利用客が今、選んでいます。」

25日のクリスマス、先着200人にプレゼントすることに。飾ってある落とし物なら何でも選んでいいということで、こちらの人は、高級美容家電メーカーのドライヤーを選びました。



■ドライヤーを受け取った人

「これ、リファの商品ですね。」

こちらの人が選んだのは、ギターです。



■JR九州の担当者

「メリークリスマス、大切に使ってください。」



■ギターを受け取った人

「アニメを見て、ギターやりたいなと思って。最高です。」

ホークスの大ファンだという中学生は、ホークスのタオルを選びました。



■中学1年生

「僕はホークスが大好きなので、迷わずゲットしました。新たな持ち主のもとに。処分せずに済むのですごくいいイベントだと思います。」



受け取った人には思わぬクリスマスプレゼントとなりました。



JR九州によりますと、博多駅には毎年およそ4万5000個の落とし物が届くということです。



忘れ物にはご注意を！