DAIGO、家族とのクリスマスはKFC！ユーモア交えた投稿に「我が家も！」と共感集まる
ミュージシャンでタレントのDAIGOが25日までに自身のInstagramを更新。家族と過ごしたクリスマスの食卓を公開し、話題となっている。
DAIGOは「メリークリスマス 素敵なクリスマスを！！」とファンへメッセージを送り、食卓に置かれたケンタッキー・フライド・チキンのバーレルの写真を投稿した。
続けて、自身の代名詞である“DAI語”で「KFC」とアルファベット3文字を披露。「今年も ファミリーのために ちゃんと予約！」とその意味を明かし、家族のためにクリスマスの準備をしていたことをユーモアたっぷりに報告した。
また、ハッシュタグでは「#美味しい」「#子供たちも」「#がっつく」「#強すぎる」「#チキン」と添えており、子どもたちがチキンを喜んで食べた様子がうかがえる。
この家庭的な一面が垣間見える投稿には、多くのファンが反応。
コメント欄には「素敵なクリスマスを」「我が家もKFCでした！」「ダイゴさん、KFCは不滅です！」といった共感の声が寄せられているほか、「ちもバーレル買ったよー」など、同じようにフライドチキンでクリスマスを祝ったという報告が多数集まっている。
