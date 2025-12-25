チョコプラ長田庄平、入手困難な記念モデルをついにゲット！「ミツオカM55」納車報告が話題に

お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が、25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。新たな愛車が納車されたことを報告し、注目を集めている。



長田はストーリーズで、黒いボディの車の画像とともに「6台目 100台限定 ミツオカM55納車！」とテキストを添えて報告した。



長田が手に入れた「M55」は、光岡自動車が創業55周年を記念して発表したコンセプトモデルの市販版。生産台数はわずか100台という希少な限定車だ。



このモデルは抽選販売が行われたが、申し込み受付がわずか10日間で終了するほどの人気ぶりを見せていた。メーカー希望価格は808万5000円とされている。



同モデルは発表当時、そのレトロなデザインから往年の名車を彷彿とさせるとSNS上で話題に。一部では「ケンメリのようだ」「チャレンジャーを彷彿とさせる」といった声が上がっていた。



今回の長田の投稿により、この入手困難な激レアモデルに再び熱い視線が注がれることとなった。