剣持刀也、『刀ピークリスマス2025』の配信告知 ファン喜び「刀ピー見ないと年越せない」「一年これを観るために頑張ってきた」
VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の剣持刀也が25日、自身のXを更新。聖夜の配信を告知した。
【写真あり】『刀ピークリスマス2025』のビジュアル ピーナッツくんに剣持刀也は何を思う
「今日は17時くらいからかえみとがびとでクリスマスパーティです！！」と樋口楓、月ノ美兎、伏見ガク、剣持での配信を元気に予告。続けて「最悪なことに23時からはこれがあります よろしくお願いします」と今や聖夜の恒例行事となっているVTuberのピーナッツくんとのコラボ配信『刀ピークリスマス2025』の予告もしていた。
ファンは「何が最悪なんだ？一年これを観るために頑張ってきたんやぞ、最高や」「これが無ければ年を越せない体になってしまってたので大変助かります」「刀ピー見ないと年越せないんだから！」「こっちは一年待ったんだぞ！！！！！告知感謝」と反応していた。
