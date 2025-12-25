辻希美、家族みんなでサンタ姿に仮装 にぎやかなクリスマスパーティーの様子を披露「我が家にもサンタさんが」
5児の母でタレントの辻希美（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は我が家は家族でXmasパーティでした」と家族みんなで楽しんだクリスマスパーティーの様子を披露した。
【写真】家族みんなでサンタ姿に仮装しクリスマスパーティーを楽しんだ辻希美
「みんなで仮装して」と、サンタ衣装などに身を包んだ家族の集合ショットをアップ。「アタチももおめかししたよ」（原文ママ）と赤い服と頭に赤いリボンを着けた次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）との2ショットや、「たまらん後ろ姿 夢は初めての Xmas」と夢空ちゃんの後ろ姿の写真も披露した。
続けて「昨日はババとたぁくんと協力しながら沢山のご飯をつくりました!!!!」と、豪華なクリスマス料理が並んだ食卓を公開。「Xmasケーキは希空が作ったドームケーキ 凄いよねぇ 美味しかったです」と長女・希空（のあ・18）の手作りケーキも披露した。
さらに、「そんな Xmas…我が家にもサンタさんが来てくれました」と明かし、「こあさんデカーっっと喜びつつ今日も学校なので皆出発!! なんだろぉ〜ね」と、大きなプレゼントに抱きつく幸空さん（こあ・7）のほほ笑ましい様子も投稿している。
この投稿に対し、5万件以上の「いいね」（25日 午後4時時点）が届けられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】家族みんなでサンタ姿に仮装しクリスマスパーティーを楽しんだ辻希美
「みんなで仮装して」と、サンタ衣装などに身を包んだ家族の集合ショットをアップ。「アタチももおめかししたよ」（原文ママ）と赤い服と頭に赤いリボンを着けた次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）との2ショットや、「たまらん後ろ姿 夢は初めての Xmas」と夢空ちゃんの後ろ姿の写真も披露した。
さらに、「そんな Xmas…我が家にもサンタさんが来てくれました」と明かし、「こあさんデカーっっと喜びつつ今日も学校なので皆出発!! なんだろぉ〜ね」と、大きなプレゼントに抱きつく幸空さん（こあ・7）のほほ笑ましい様子も投稿している。
この投稿に対し、5万件以上の「いいね」（25日 午後4時時点）が届けられている。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生した。