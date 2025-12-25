駅や看板などに表記され、外国人観光客にとっても欠かせない「ローマ字」。この表記の仕方が、およそ70年ぶりに見直されます。

【写真を見る】ローマ字表記を約70年ぶりに改定 「大手町」「新橋」はどう表記？「ヘボン式が基本」でどう変わる

日本語をアルファベットで記し、国際的に通じやすくすることが目的の「ローマ字表記」。これまで日本では、「訓令式」と「ヘボン式」の主に2種類が使われてきました。

例えば「し」で比較してみると、訓令式は「si」、ヘボン式は「shi」に。「ち」で比較してみると、訓令式は「ti」、ヘボン式は「chi」となります。

日本では1954年の内閣告示以降、この2種類が混在し、学校では原則である「訓令式」が教えられる一方で、社会ではパスポートに使われるなど「ヘボン式」のほうが広く浸透していました。

そのため、政府は今回の改定で、社会で広く使われている「ヘボン式」を基本とすることに決めたのです。

記者

「東京のビジネス街・大手町に来ていますが、ごらんの通り、駅のローマ字は『Otemachi』となっています」

文化庁によりますと、「大手町」の場合、改定後に推奨されるローマ字表記は2種類です。

まず「ヘボン式」表記は「Ōtemachi」で、「O」の上にマクロンと呼ばれる横棒をつけます。ただ、文字変換で不便な場合もあるなどの理由から、「O」を2つ重ねる「Ootemachi」の表記も推奨されるということです。

次は、サラリーマンの街「新橋」。駅の看板を見てみると。

記者

「こちらの新橋のローマ字表記には、『ん』の部分に『m』が使われています」



一方で、信号機に設置された看板は「Shinbashi」と「n」が使われていて、同じ「新橋」の「ん」でも「m」と「n」の両方の表記があります。



「n」の看板を設置した東京都によりますと、国の提示する道路標識に関する基準では、「日本橋」のヘボン式表記として「Nihonbashi」が示されているといいます。



都の担当者は「n」も「m」もヘボン式だとの認識を示したうえで、「Shinbashi」の表記についても「当時の担当者が日本橋に倣ったのではないか」と推測します。



ヘボン式でも様々な表記の仕方があるようです。



そして、気になるのが、氏名のローマ字表記。



メジャーリーガー・大谷翔平選手。現在、大谷選手のユニフォームは「OH」から始まっていますが、推奨されるのは、「OOTANI」もしくはヘボン式の「ŌTANI」です。



ただ、文化庁の担当者は「OH」の表記についても、社会に浸透していることなどから「本人が希望するなら変更は必要ない」としています。



今回のローマ字表記の統一、街の人はどう見ているのでしょうか。



街の人

「こっち（ヘボン式）のほうが見やすくていいですよ。（Q.これ（訓令式）が出てきたら）ちょっと一瞬戸惑いますね」

「これ（訓令式）がしっくりくる感じです。（ヘボン式は）違和感がありますね。読めなくはないです」

「ローマ字表記だから、海外の人がちゃんと日本の発音っぽい発音で読める方がいいんじゃないかな」



文部科学省は今回の改定について、人の名前のほか、すでに定着している表記については変更を強制するものではないとしています。



なお、内閣告示の改定は今月（12月）22日付で、文部科学省によりますと、学校の教科書は印刷のスケジュールなどを踏まえて2027年度以降、「ヘボン式」を基本としたものになっていくということです。