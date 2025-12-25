ミスタードーナツ、全国の優秀店舗1位・2位を公開 「24時間“ミスド愛”がさく裂！」「スタッフは総勢50名以上！」
ミスタードーナツ（運営：ダスキン）は、全国の優秀ショップ1位、2位となったショップに密着取材した様子を、公式サイトやSNSで公開している。
【写真】優秀ショップ2位！ ミスタードーナツ イーアスつくばショップ（茨城県）
ミスタードーナツでは、「ひとりでも多くの人々に喜んでもらおう」という想いのもと、各ショップが一丸となって店舗運営に取り組み、日々のショップ運営を行っている。その中で、サービスやクオリティなどをさらに追求している優秀ショップを表彰し、今年も“めざせベスト100”を目指して全国のショップが奮闘してきた。
このうち、全国1位の鹿屋寿ショップ（鹿児島県）と、2位のイーアスつくばショップ（茨城県）に密着取材し、店主やスタッフにインタビュー。同社のコンテンツ『ミスドストーリー』で「優秀ショップ編」としてまとめ、22日から順次配信。おもてなしのこだわりや、商品の陳列に関するこだわりなどを掲載している。
公式Xでは「24時間“ミスド愛”がさく裂！優秀ショップ全国1位はどんなお店？」「スタッフは総勢50名以上！大所帯ならではの“おもてなし”とは？」などと紹介している。
※撮影用に一部店頭で使用していないユニフォームを着用。
【写真】優秀ショップ2位！ ミスタードーナツ イーアスつくばショップ（茨城県）
ミスタードーナツでは、「ひとりでも多くの人々に喜んでもらおう」という想いのもと、各ショップが一丸となって店舗運営に取り組み、日々のショップ運営を行っている。その中で、サービスやクオリティなどをさらに追求している優秀ショップを表彰し、今年も“めざせベスト100”を目指して全国のショップが奮闘してきた。
公式Xでは「24時間“ミスド愛”がさく裂！優秀ショップ全国1位はどんなお店？」「スタッフは総勢50名以上！大所帯ならではの“おもてなし”とは？」などと紹介している。
※撮影用に一部店頭で使用していないユニフォームを着用。