【なだれ注意報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表（雪崩注意報） 25日16:15時点
気象台は、午後4時15分に、なだれ注意報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。
網走、紋別地方では、風雪や高波に注意してください。網走地方では、大雪に注意してください。網走、北見、紋別地方では、なだれや電線等への着雪に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■北見市常呂
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■網走市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■紋別市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■美幌町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■津別町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■斜里町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■清里町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■小清水町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■訓子府町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■置戸町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■佐呂間町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■遠軽町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■湧別町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■滝上町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■興部町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■西興部村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■雄武町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■大空町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意