King Gnu常田大希、新たな“相棒”公開にファン歓喜「ライブでお披露目お願いします」と期待の声
人気バンド「King Gnu」のメンバーである常田大希が、12月24日に自身の公式X（旧Twitter）を更新した。「何億光年ぶり」に新しいギターを購入したことを報告し、そのユニークな一本がファンの注目を集めている。
常田は「何億光年ぶりに楽器屋に行って新しいギターを買った。メリークリスマス」とつづり、自身へのクリスマスプレゼントとして新たな楽器を手に入れたことを明かした。投稿された写真では、スーツに身を包んだ常田が、特徴的な形状のギターを肩にかけている姿が確認できる。
このギターは、クラシックカーを思わせるような流線形のボディが目を引くデザインだ。King Gnuは、新曲「AIZO」がテレビアニメ『呪術廻戦』第3期のオープニングテーマに決定したことでも話題となっている。
この投稿にはファンから多くの反応が寄せられた。コメント欄には「かっちょよ！」といった称賛の声のほか、「もしかして楽巌寺学長リスペクトすか？笑」など、バンドが楽曲を提供するアニメ作品に関連付けたコメントも見られる。また、「来年のライブツアーでギターお披露目演奏お願いします」といった、今後のライブでの“お披露目”を期待する声も集まっている。
何億光年ぶりに楽器屋に行って新しいギターを買った。メリークリスマス🎄🎸 pic.twitter.com/RcUTiOEA9U— 常田大希 - Daiki Tsuneta (@DaikiTsuneta) December 24, 2025