あの、中学生時代から愛用のセーター姿を公開 貴重な幼少期ショットに「透明感すごい」と反響
歌手でタレントの、あのが24日、自身のX（旧Twitter）を更新した。長年愛用しているというセーターを着用した現在の姿と、同じ服を着た幼少期の写真をあわせて公開し、話題となっている。
あのは、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組のオフショットとして写真を投稿。「あののクリスマスANN0ありがとう」と感謝をつづり、「サンタさんとトナカイ来て欲しかったのにニワトリとクワガタ来た！でもうれしい めりくり。」とユーモアを交えて報告した。
また、着用しているセーターについて「中学生やクソガキ大将の頃からずっと着てる服を また今年も着ました。捨てどきわからない。」と明かし、物持ちの良さをうかがわせた。この投稿では、現在のショットに加え、同じセーターを着た幼少期の写真も公開されている。
この投稿に対し、ファンからは「ニットめっちゃ似合ってる」「かわいいので、ずっと着続けてほしい」といった声が寄せられた。また、貴重な幼少期の姿には「小中時代からスゴイ透明感あるね」などのコメントも集まるなど、大きな反響を呼んでいる。
あのは、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組のオフショットとして写真を投稿。「あののクリスマスANN0ありがとう」と感謝をつづり、「サンタさんとトナカイ来て欲しかったのにニワトリとクワガタ来た！でもうれしい めりくり。」とユーモアを交えて報告した。
また、着用しているセーターについて「中学生やクソガキ大将の頃からずっと着てる服を また今年も着ました。捨てどきわからない。」と明かし、物持ちの良さをうかがわせた。この投稿では、現在のショットに加え、同じセーターを着た幼少期の写真も公開されている。
この投稿に対し、ファンからは「ニットめっちゃ似合ってる」「かわいいので、ずっと着続けてほしい」といった声が寄せられた。また、貴重な幼少期の姿には「小中時代からスゴイ透明感あるね」などのコメントも集まるなど、大きな反響を呼んでいる。
あののクリスマスANN0ありがとう🎄— あの (@aNo2mass) December 24, 2025
サンタさんとトナカイ来て欲しかったのにニワトリとクワガタ来た！でもうれしい
めりくり。
中学生やクソガキ大将の頃からずっと着てる服を
また今年も着ました。捨てどきわからない。 pic.twitter.com/zp08iO1ujv