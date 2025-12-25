宇野実彩子、クリスマスイブに真っ赤なミニドレス姿を披露！抜群のスタイルに「美しすぎる」と絶賛の声
AAAの宇野実彩子が12月24日、自身のInstagramを更新した。クリスマスイブに披露された華やかなミニドレス姿が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
宇野は「Merry Xmas 心温まる時間でありますように」とファンへメッセージをつづり、クリスマスツリーやプレゼントの箱を背景にした写真を投稿した。
写真の宇野は、胸元に大きなリボンがあしらわれた真っ赤なミニドレスを着用。スラリと伸びた美しい脚やデコルテが際立つ、ホリデーシーズンにぴったりの装いを見せている。また、「ファンクラブのホリデースクラッチも楽しんでね」と、ファンに向けた企画についても触れた。
この投稿にはファンから多くのコメントが殺到。「やばっ(:・_・)かっこよ」「脚も腕も背中も美しすぎるよ宇野様、、」「さすが引き締まってる…」など、その抜群のスタイルを絶賛する声が相次いだ。ほかにも「みちゃこさま美しすぎるってぇ…………」といった称賛の声が多数寄せられている。
