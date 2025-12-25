NTTドコモは、2026年1月に実施する「d払い」「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。

鎌倉パスタで最大1000ポイント山分けキャンペーン

2026年1月17日～2月15日の期間中、鎌倉パスタの対象店舗で、1回5000円以上の支払いでdポイントを50ポイント以上ためると、キャンペーンに参加できる。

キャンペーン対象者に、dポイント（期間・用途限定）50万ポイントが山分けで進呈される。進呈上限は1人あたり1000ポイント。エントリーが必要となる。

サンプル百貨店、抽選で最大1万ポイント進呈

2026年1月14日～31日の期間中、サンプル百貨店でdアカウントログインによる認証を行い、商品申込みで合計10ポイント以上ためると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。

賞品は、100名に1万ポイント、300名に1000ポイント、1000名に500ポイント、2000名に100ポイント。エントリーが必要となる。

さらに、期間中にdポイントを合計10ポイント以上ためるごとに抽選口数が増える。口数の上限はない。

伊藤忠エネクス、d払いで最大1万ポイント進呈

2026年1月1日～31日の期間中、「Putmenu」アプリ内のスマホ給油で、合計500円以上d払いを利用すると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。

賞品は、30名に1万ポイント、250名に1000ポイント、480名に100ポイント。いずれも当選しなかった場合は、10ポイントが進呈される。エントリーは不要。

エディオンネットショップ、d払いで最大3万ポイント進呈

2026年1月1日～2月28日の期間中、エディオンネットショップで累計5000円以上、d払い（コード決済）を利用すると、dポイント（期間・用途限定）が当たる抽選に参加できる。

賞品は、20名に3万ポイント、30名に5000ポイント、500名に500ポイント。エントリーは不要。