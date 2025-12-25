佐々木希、プロ級のクリスマス手料理に称賛の声 子どもたちがデコレーションしたケーキも披露
俳優の佐々木希が24日、自身のInstagramを更新した。家族で楽しんだ少し早めのクリスマスパーティーの様子を報告し、その豪華な手料理と心温まるエピソードが反響を呼んでいる。
佐々木は「少し早めのお家クリスマスパーティ」とつづり、食卓の写真を公開。こんがりと焼かれたローストチキンや、子どもたちがデコレーションを手伝ったというクリスマスケーキなどが並んでおり、家庭的でありながら華やかなパーティーの様子がうかがえる。
投稿では、子どもたちの微笑ましいエピソードも披露。「毎年息子はチキンとケーキを楽しみにしていており、口いっぱいに頬張っていました」と息子の様子を明かした。また、2歳の娘については「間違えてハッピーバースデーの歌を歌っていて微笑ましかった」と、愛らしい一幕を振り返っている。
さらに「ケーキの生クリームは子供達が自由に絞りました🎂」と、家族で準備を楽しんだ様子も伝えた。
年の瀬を迎え、「今年も後わずか 沢山笑って 健康に年を迎えられるよう、体調管理に気をつけていきたいと思います」と記し、「皆様もお身体に気をつけてくださいね」とファンを気遣う言葉で締めくくった。
この投稿には「素敵なお料理」「相変わらず料理上手いな〜」といった手料理を絶賛する声のほか、「素敵なクリスマスをお過ごしください」「メリークリスマス」などの温かいコメントが多数寄せられている。
