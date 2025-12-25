ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

『引く』『持つ』『背負う』と3通りの使い方ができるので、シーンに合わせてお使いいただけるリュック式キャリーバッグ。 男性はもちろん、女性やお子様もお使いいただけるアイテム。 メインスペースは開閉しやすいダブルジップを採用。衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズ。 出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能を搭載。

耐久性のある素材で仕上げられ、荷物の持ち運びがしやすいキャリーバッグ。55cmの大容量サイズで、アウトドアや旅行の必需品をしっかり収納できる仕様となっている。

軽量設計で約1.7kgと扱いやすく、移動時の負担を軽減する一方で十分な収納スペースを確保している。レジャーシーンや日常の荷物整理にも適したアイテムである。

開口部は大きく開くデザインで、中の荷物を一目で確認できるため整理整頓がしやすい。複数のポケットも備え、細かな持ち物の仕分けにも対応する。

シンプルなブラックカラーでアウトドアはもちろん、デイリーユースとしても違和感なく使用できる汎用性の高いキャリーバッグ。持ち手やストラップも使い勝手を考慮した設計になっている。