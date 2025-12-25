ドジャースにつきまとうロースター“高齢化”問題「信じるほかに打てる手はほとんどない」専門メディアが指摘

ドジャースにつきまとう高齢化の問題を専門メディアが指摘した(C)Getty Images

来季は世界一3連覇を目指すドジャースだが、ロースターの高齢化が問題となっている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2026年シーズン、そしてそれ以降に向けて、選手の年齢層の高さはドジャースにとって潜在的な懸念事項であり続けている。ワールドシリーズのロースターに名を連ねた12人の野手のうち、30歳未満だったのは、ベン・ロートベット、ジャスティン・ディーン、キム・ヘソン、アンディ・パヘスのわずか4人だけだった」と伝えている。

さらに、同メディアは「もちろん、ショウヘイ・オオタニやウィル・スミスのように、依然として全盛期にある選手もいる。しかし、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマン、そしてテオスカー・ヘルナンデスといった選手たちが高齢化し、以前よりもケガをしやすくなっている影響はすでに出始めている。しかも、彼ら全員が複数年の長期契約で縛られている」と指摘した。