井上尚弥の描く“青写真”に米震撼　年4試合の不安を吹き飛ばした自信「なんとも恐ろしい考え方。戦慄を走らせるのに十分」

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、激戦続きだった2025年をいかに締めくくるか。現地時間12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われるアラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に関心が集まっている。

昨年11月に推定30億円という驚愕のスポンサー契約を締結した『Riyadh Season』のバックアップを受け、初めて臨むサウジでの決戦。相手のピカソもキャリア33戦無敗（32勝1分け）の難敵だが、やはり超人的な強さを誇示し続ける“モンスター”には「敵わない」というのが、大衆の下馬評だ。

年内4試合目となるハードスケジュールをこなしながら「今のところ体調は問題ない」と強調する今の井上の強さに対する評価は、容易く揺らぐものではない。米格闘技専門メディア『Uncrowned』は、「今年ほどの過酷なスケジュールは、彼の肉体に負担をかけ始めているのかどうか。その疑問は当然ながら残る」と指摘した。

また、同メディアは、すでにサウジアラビア入りを果たした井上本人の「重要なのは戦う頻度ではなく、戦いの質だと思っている。まだ、肉体的なピークに達したとは思っていない。それは2026年か2027年になる」という試合間に対する言葉を列挙。その上であらためて格の違いを強調した。