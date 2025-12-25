お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。日本テレビの「ぐるナイ」の人気コーナー「グルメチキンレース・ゴチになります!」で共演していたフリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）の“真実”を暴露する場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

番組で、MCとして「司会進行だけきっちりやろうっていうことを思って、若手の時に。芸人さんはそんな見てないかもしれないですね。羽鳥（慎一）さんとか、安住（紳一郎）さんとかはどうやってやっているんだろうって、司会進行ぶりは勉強しました」と明かした。

そんな中、羽鳥アナが進行を務める「ゴチ」の話題となり、ノブは「憧れの羽鳥さん、勉強させてもらいましたね」と明かした。

そのうえで「30年ぐらいゴチってやってるんすけど、（羽鳥アナは）一口も食べてないんですよ。変態でしょ」と暴露。

プライベートでノブが仲が良い後輩として出演した「平成ノブシコブシ」の徳井健太が「その収録終わった後に“一口ください”みたいなのもない？」と確認するも、ノブは「収録終わってから“ちょっと一口”とかも一切ない」とキッパリ。スタジオの共演者から驚きの声が上がった。