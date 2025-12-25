日々忙しくてなかなか本を読む時間がないとき、紙とデジタル機器のどちらで読書したほうが効率的なのだろうか。脳神経科学者の毛内拡氏は「情報が氾濫する時代だからこそ、読書するツール選びが非常に重要。研究結果から、紙の本で読んだほうがよい内容やジャンルが導き出されている」という――。

※本稿は、毛内拡『読書する脳』（SB新書）の一部を再編集したものです。

■デジタル時代に低下しがちな「読書の効用」

現代のビジネスパーソンは、スマートフォンからの絶え間ない通知やメール、SNSのチェックに追われ、脳が常に何かを処理し続けなければならない情報過多の時代を生きています。このような環境では、触れる情報すべてを次々とインプットしようとすることはむしろ混乱を招き、重要な情報を見落としてしまうリスクがあります。したがって、現代人には「得られる情報の量」ではなく、「情報の質を見極める力（デジタルリテラシー）」が強く求められているのです。

この「情報選択力」を養う上で、紙媒体による読書の重要性が、デジタル時代において改めて見直されるべきだと私は思います。

皆さん自身がおそらく実感されているように、デジタルデバイスを用いた情報消費では、得られる情報が断片的かつ高速になり、深い思考や知識の定着が阻害される可能性が高いです。これにより、読書が本来与えてくれるはずの「深い知識習得」や「思考力の涵養(かんよう)」といった価値が、表面的で即時的なものに置き換えられてしまいやすいのです。

■「紙の本」によって得られる“体験”

情報が洪水のように押し寄せる今だからこそ、本当に大切なのは「質の高い情報を深く味わう力」。その力を鍛える最強のツールが、実は紙の本なのです。

紙媒体で味わえる「ページを繰るドキドキ感」や「指先で紙の質感を確かめる楽しさ」は、デジタル端末では得ることが難しいと感じる人も少なくないのではないでしょうか。

また紙の本で読むと、「あの話、確か本の真ん中あたりで読んだ気がする」「重要な部分は右ページの下にあったな」など、内容とページの位置が自然と頭に残ります。付箋を貼った場所や、折り目のついたページ、インクの匂いや手触りまで、記憶と結びつく「手がかり」をたくさん作れるのは紙の本ならではです。

そしてこの、紙媒体で五感をフル活用して本と向き合う「没入体験」こそが、実は内容の深い理解や記憶の定着を助けてくれることが、脳科学的にも明らかになっているのです。

■「脳内マップ」が記憶を助ける

紙媒体で文章を読む場合、私たちの脳は無意識のうちに、文章の位置を空間的に記憶していますが、これを脳科学では「空間的ナビゲーション」と呼びます。いわば、頭の中に地図を作り、その中で情報を整理している状態です。紙の本を読むとき、私たちの脳はまるでGPSのように働くのです。この脳のしくみにより、紙媒体では内容が記憶に定着しやすいのです。

出典＝毛内拡『読書する脳』（SB新書）

一方で、スマートフォンやタブレットなどのデジタル媒体では、画面のスクロールやリンクのクリックなど、紙にはない追加の操作が頻繁に必要となります。これにより、情報への注意力が散漫になりやすくなり、その意味を集中して理解することが難しくなります。

また、スマートフォンに頻繁に届く通知は、脳の前側に位置する、物事を整理したり注意を集中させたりする「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という部分に負担をかけます。これは「前頭前野の過活動」と呼ばれ、脳が過度に働きすぎて疲れてしまう状態です。この状態が続くと、集中力や深く考える力が低下してしまい、文章内容の理解や記憶にも悪影響が及びます。

さらに、デジタルメディアが提供する短いテキストや動画、画像などのコンテンツは、脳の「報酬系」と呼ばれる、快楽や満足を感じる部分を頻繁に刺激します。そのため、こうした刺激は私たちに一時的な満足感を与えてくれるものの、じっくりと深く思考したり冷静な判断をしたりする力を妨げる可能性があるのです。

■実験で分かったスマホの「不都合な真実」

昭和大学で行われた実験では、スマートフォンを使った読書と紙媒体を使った読書が、それぞれ読解力や記憶力にどのような影響を与えるかについて検証しています。この研究では、34名の健康な成人を対象に、小説（村上春樹『ノルウェイの森』など）の文章をスマートフォンと紙媒体の両方で読ませ、その際の脳活動や呼吸の状態を測定しました。その後、内容理解を測るテストを行い、両媒体間での差を調べました。

その結果、スマートフォンを使って読書した場合、紙媒体で読書した場合と比較して、内容理解のスコアが低下することが明らかになりました。具体的には、紙媒体で読んだ際の平均点が8.9点だったのに対し、スマートフォンで読んだ場合は7.4点と明確に低くなりました。

■読解力低下を引き起こすメカニズム

さらにこの研究では、スマートフォンでの読書中にはため息（深呼吸）の頻度が紙媒体での読書に比べて減少することも示されました。ため息は、認知負荷がかかる状況において深い呼吸を促進し、呼吸のリズムを整えて認知機能を回復させる役割があるとされていますが、スマートフォンを用いると、これが抑制される傾向がありました。

また同時に、前頭前野の脳活動（機能的NIRSと呼ばれる装置で脳血流を測定）がスマートフォン使用時に紙媒体と比較して増加することが分かりました。さらに、ため息の抑制と前頭前野の過活動が相互作用し、読解力低下を引き起こすという驚くべき因果関係も示されました。

つまり、スマートフォンによる読書は紙媒体より強い認知負荷を生じさせ、脳が過活動状態となることで、読解力が低下してしまうのです。脳は、ため息さえつけないほど、スマホ画面に釘づけにされているのかもしれません。

このような紙の読書の優位性が示されるのは、日本だけに限った話ではありません。スペイン・バレンシア大学の研究者たちが行った、54件の研究を統合したメタ分析でも、一貫して「紙媒体での読書がデジタルよりも読解力で優る」という結論が示されています。

■ジャンル別、紙 VS デジタル

特に興味深いのは、両者はどのような状況で差がつくか、という点です。

この研究によれば、読書に時間制限がある状況では、紙媒体の優位性がより顕著でした。一方で、時間制限がなく自分のペースで読む場合には、媒体間の差は小さくなりました。これは、時間的なプレッシャーがかかる状況においては、デジタル媒体では読解力が低下する可能性があるということです。また、情報的なテキスト（説明的・論述的など）では、紙媒体の方が高い読解力を示した一方で、物語形式のテキストのみを使用した場合には、媒体間に差は見られませんでした。時間に追われず、リラックスして小説を読むような場合は、媒体による差はそれほど大きくないのかもしれません。

しかし、私たちが普段仕事や勉強で本を読む場面を思い浮かべてみてください。多くの場合、限られた時間の中で、複雑な情報を正確に理解しようとしているのではないでしょうか。そうした「ここ一番」での真剣な読書においては、紙の本が持つ力が、私たちの思考を強力にサポートしてくれるのです。

■読書の「媒体選び」の重要性

また興味深いことに、デジタル機器が広く普及した2000年から2017年までの期間において、紙媒体の読書の優位性が時間とともに増加する傾向がありました。たとえ普及が進んでも、デジタル媒体での読書スキルはすぐには向上しないのです。

先ほども述べたように、紙媒体で読書する際には、「○○ページの右上あたりに△△という内容があった」というように、内容を空間的に記憶することが可能ですが、デジタル画面ではページの概念が曖昧で、情報の位置を把握することが困難です。このような空間的な記憶の差異が、紙媒体の方が情報の定着を促進する要因となっています。

さらに、紙の本をめくる際の触覚刺激が記憶の定着を促進するという報告や、紙媒体にメモを書き込んだり、マーカーを引いたりすることが、学習の効果を高めるという指摘もあります。

こうした研究成果から、コンテンツそのものの「内容」だけでなく、情報を摂取する媒体の「物理的特性」が、人間の認知や学習プロセスに深く影響を及ぼしていることが明らかです。

■「スキャン読み」の落とし穴

ここまでの話から、デジタルメディアの普及は、単に私たちから読書時間を奪っているだけではない、ということがお分かりいただけたかと思います。より深刻なのは、それが私たちの情報処理能力や認知スタイルそのものを、根本的に変化させつつあるということです。

毛内拡『読書する脳』（SB新書）

心当たりがある方も多いと思いますが、デジタルコンテンツの特性として、見出しや箇条書き、動画のプレビューなどによって、短時間で多量の情報を概観する「スキャン読み」（目で一瞬でスキャンして情報を得るような読み方）が容易に行えるということがあります。

これは、文章を最初から最後までじっくり読み込む従来の習慣を弱め、情報の一部分だけを選択的に拾い上げる浅い読み方です。また最近は、検索すれば瞬時に答えが得られ、SNSでもすぐに反応が返ってくるという即時的な満足感に慣れ、それを求める傾向が顕著です。その結果として、じっくりと時間をかけて考え、その上で自分なりの結論を導き出すプロセスそのものが、「面倒」あるいは「非効率的」であると感じられるようになっていると思われます。

このように、デジタルメディアの普及がもたらした情報消費行動の変容は、人々の情報処理スタイルを「即時的で断片的な情報摂取」へと傾斜させています。この変化が、深い読解力や批判的思考力など、重要な認知能力を低下させてしまう大きな要因となっているのです。

毛内 拡（もうない・ひろむ）

脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教

1984 年、北海道函館市生まれ。2008 年、東京薬科大学生命科学部卒業、2013 年、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士（理学）。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員などを経て2018 年より現職。同大にて生体組織機能学研究室を主宰。専門は、神経生理学、生物物理学。「脳が生きているとはどういうことか」をスローガンに、基礎研究と医学研究の橋渡しを担う研究を行っている。主な著書に、第37 回講談社科学出版賞受賞作『脳を司る「脳」』（講談社）、『面白くて眠れなくなる脳科学』（PHP 研究所）、『「頭がいい」とはどういうことか–脳科学から考える』（筑摩書房）、共著に『ウソみたいな人体の話を大学の先生に解説してもらいました。』（秀和システム）などがある。

（脳神経科学者、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系助教 毛内 拡）