【PayPay】2026年2月以降の新たな5キャンペーンを発表 - 岩手県紫波町・兵庫県芦屋市で最大20%、鹿児島県枕崎市で最大30%還元など
PayPayは12月24日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年2月以降に実施が決定した施策を発表した。
PayPay
○北海道当別町で最大15%還元
北海道当別町では、「当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月15日午後11時59分まで。
期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。北海道当別町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりおよび期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。
当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン
○岩手県紫波町で最大20%還元
岩手県紫波町では、「PayPay第4弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大20%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月28日午後11時59分まで。
期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岩手県紫波町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は6,000ポイントとなる。
PayPay第4弾 紫波町でのお買物でおトクなポイント最大20%が戻ってくるキャンペーン
○福井県坂井市で最大10%還元
福井県坂井市では、「続く物価高に負けるな!坂井市最大10%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月28日午後11時59分まで。
期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。福井県坂井市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。
続く物価高に負けるな!坂井市最大10%戻ってくるキャンペーン
○兵庫県芦屋市で最大20%還元
兵庫県芦屋市では、「芦屋でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン 第5弾」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月28日午後11時59分まで。
期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。兵庫県芦屋市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は6,000ポイントとなる。
芦屋でお得にお買い物!最大20%戻ってくるキャンペーン 第5弾
○鹿児島県枕崎市で最大30%還元
鹿児島県枕崎市では、「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第5弾!」を実施する。期間は2026年2月1日午前0時〜2月28日午後11時59分まで。
期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。鹿児島県枕崎市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。1回あたりの付与上限は6,000ポイント、期間あたりの付与上限は12,000ポイントとなる。
枕崎市キャッシュレスキャンペーン第5弾!
なお、各キャンペーンは早期に終了することがある。キャンペーン内容および適用条件などは予告なく変更する場合があり、またキャンペーン自体を予告なく延期または中止する場合がある。実施中または実施予定が決まっている地方自治体のキャンペーン情報については、PayPayのキャンペーンページで確認できる。
