水原希子、タイト服でボディラインくっきり「攻めてる」「流石の着こなし」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】モデルの水原希子が12月24日、自身のInstagramを更新。タイトなシルエットのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】35歳美女モデル「攻めてる」“ピチピチ服”でボディラインくっきり
水原は、ブルーグレーのタイトなシルエットのコーディネートを公開。ボディラインにぴったりフィットし、胸元が大きく開いた服を着用した姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻スタイル」「攻めてる」「流石の着こなし」「女神」「美しすぎる」「おしゃれすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
