日本公演も！除隊果たしたファン・ミンヒョン、約2年ぶりとなるファンミーティング開催決定

除隊を果たした歌手・俳優として活動するファン・ミンヒョンが、来年2〜3月にソウルと東京でファンミーティングを開催する。

【写真】ファン・ミンヒョンの“坊主頭”

12月25日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ファン・ミンヒョンは来年2月6〜8日にソウル・YES24ライブホールで、3月4〜5日には日本・東京国際フォーラム ホールで、計6回にわたり「ファン・ミンヒョン ファンミーティング〈桃花源〉」を開催する。

「桃花源」は「桃の花が咲く楽園」という意味で、ファン・ミンヒョンとファン“ファンド”が共に作り上げるユートピアを表す。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

昨年3月に行われた「ファン・ミンヒョン ファンミーティング〈桃園結義〉」が、“変わらず永遠にそばを守り合おう”という誓いに満ちた公演だったとすれば、今回の公演は、ファン・ミンヒョンとファンが再び出会う理想の楽園として構成される予定だ。

前日に公開されたファンミーティングのポスターは、再会を目前にしたミンヒョンと“ファンド”の姿を感性的なイラストで表現している。背中に花を隠したまま桃（ファンド）に向かって歩く男性の姿からは、胸が高鳴るようなときめきが伝わってくる。「桃園結義」以来、7つの季節を待ち続けてきた2人の切ない思いが、ポスターにもそのままにじみ出ている。

PLEDISエンターテインメントは、「1年9カ月のあいだ、ミンヒョンを待ってくださったファンの皆さんへの感謝の気持ちを込めてファンミーティングを準備しました」とし、「ソウルと東京で開催される『ミンヒョン ファンミーティング〈桃花源〉』に多くの期待と関心をお願いいたします」とコメントした。

なお、ファン・ミンヒョンは12月20日に社会服務要員として兵役の義務を終え、除隊した。

（記事提供＝OSEN）

◇ファン・ミンヒョン プロフィール

1995年8月9日生まれ。2012年にPREDISエンターテインメント初のボーイズグループNU’ESTのメンバーとしてデビュー。その後、2017年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、Wanna Oneとしてもデビューした。『PRODUCE 101』当時から、小さい顔、はっきりとした目鼻立ち、181cmという高身長、広い肩幅など、完璧なビジュアルで女心はもちろん、同じ練習生たちの男心も鷲掴みにした。2022年にNU’ESTの活動が終了すると、本格的に俳優としての活動を開始した。