【生卵トッピング無料】ステーキと炒め野菜に特製ソースがたっぷり…「ステーキハウス」が新春キャンペーンを開催

ステーキハウス「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」は、「新春お年玉企画」として、炒め野菜とステーキの「生卵トッピング」が無料になるキャンペーンを開催する。生卵はゆで卵に変更も可能。期間中は、何度も利用できる。※キャンペーンの参加にはLINE会員への登録が必要となる

2024年に誕生した「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ」。熱々の鉄板にのるのは、炒め野菜とステーキ。さらに、特製ソースもたっぷりかけられている。こだわりの肉と一緒に、不足しがちな野菜も存分に食べられる、新しいステーキハウスとして日々展開中だという。

そんな「肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店」で、今回、生卵トッピングが無料になるキャンペーンを開催する。たんぱく質、脂質、ビタミン類、ミネラルをバランスよく含む卵は、野菜やライスと一緒に摂取することで健康維持への効果が期待できるという。

活力を補助する鉄分やビタミンが豊富な「ジューシーロッヂステーキ」や「肩ロースステーキ」、高タンパク質・低脂質・低カロリーな「チキンステーキ」などに、卵をトッピングするのもおすすめ。簡単に、理想的な栄養バランスが摂取できるのがポイントだという。

〈新春キャンペーン〉

■日時：2026年1月3日（土）〜10日（土）

■対象店舗：肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店

■内容：ステーキと炒め野菜メニューに生卵トッピングを無料サービス

※本キャンペーンの参加にはLINE会員への登録が必要となる。当日の登録もOK。LINE会員へ送信するキャンペーンバナーを店頭にて提示。

※生卵トッピングをゆで卵に変更することも可能（事前に必ずスタッフへ）

※本キャンペーンは『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店』のみで実施

肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店

住所：東京都千代田区外神田1丁目2-3 土屋ビル 1F

TEL ：03-3254-0517

営業時間：【月〜土】11:00〜23:00（LO 22:30）、【日・祝】11:00〜22:00（LO 21:30）