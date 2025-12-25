◆第２５回兵庫ゴールドトロフィー・Ｊｐｎ３（１２月２５日、園田競馬場・ダート１４００メートル、不良）

短距離馬が集ったダートグレード競走は１１頭（ＪＲＡ４頭、地元３頭、他地区４頭）によって争われ、坂井瑠星騎手が騎乗した３番人気でＪＲＡのハッピーマン（牡３歳、栗東・寺島良厩舎、父ダノンレジェンド）が、早め先頭から抜け出し勝利した。勝ちタイムは１分２７秒７。

同馬は、昨年の兵庫ジュニアＧＰ・Ｊｐｎ２を快勝。今年５月の兵庫ＣＳ・Ｊｐｎ２でも２着と園田１４００メートルで安定した走り。９月のサマーチャンピオン・Ｊｐｎ３で４着、テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３で６着と結果が出なかったが、前走のオータムリーフＳ（オープン）を勝った勢いで、重賞２勝目を飾った。３歳の勝利は２０１９年デュープロセス以来６年ぶり４頭目。

２着は１番人気でＪＲＡのマテンロウコマンド（松山弘平騎手）、３着は９番人気で兵庫のオマツリオトコ（下原理騎手）だった。

坂井瑠星騎手（ハッピーマン＝１着）「ありがとうございます。（途中から動いていきましたが？）馬場的にもある程度いいところをつきたいなと思っていて、そんなにレースプランも決めつけてなかったんですけど、うまくいきました。（動くタイミングは？）『ここだ』って感じで行きました。（ゴールした瞬間は？）せっかくのクリスマスなんで乗りに来てよかったなと思いました。（ハッピーマンと１年ぶりの勝利について）１年前もここで勝つことができて、本当に園田が合っているんだなと思いました。（今年はハッピーなことが起きましたけど充実した１年ですか？）たくさんのいい馬に乗せていただいて、おかげでサウジもアメリカも勝たせてもらいましたけど、僕自身はまだまだなんで残り１週ありますけど、しっかり乗りたいなと思います。（暮れの大一番も？）今週土日もＧ１ありますので、頑張りたいと思います。（最後にひと言と言われファンに向かって笑顔で）メリークリスマース！！」