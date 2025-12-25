プロ通算113勝を挙げているジャンボこと尾崎将司さんがS状結腸がんのため12月23日に死去した。78歳だった。

【写真】若かりし頃の尾崎さん。女子ゴルフ・原英莉花とともにジュニアの練習を見守る姿も

70歳を超えてから設立したNPO法人『ジャンボ・スポーツ・ソリューション』の活動のひとつとして、プロゴルファーを目指すジュニア選手に練習環境と指導者を提供しようとスタートしたのが『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』だった。

毎年2月、千葉市内のジャンボの自宅兼ジャンボ軍団の専用練習場では『アカデミー』のセレクションが開催され、2019年の『ダンロップフェニックス』が最後の試合となったジャンボの近況を知る年1回の貴重な機会となっていた。

2024年は第7回セレクション直前の1月24日にジャンボが喜寿（77歳）の誕生日を迎え、尾崎健夫、尾崎直道の兄弟はじめ、ジャンボ軍団や門下生たちがお祝いに集まった。門下生の佐久間朱莉が自身のインスタに原英莉花、小林夢果と一緒に『JUMBO77』と書かれた特大ケーキの前でのジャンボとの4ショットを公開して話題になっていた。

2月のセレクション後の囲み取材でジャンボは、

「気分は悪くないよ。孫みたいなもんだからね。みんな一生懸命頑張っている。見ていて楽しい。オレは頑張っている姿を見るのが好きなんだ。だからテレテレしているような奴は怒鳴り散らすんだよ。今の時代ではすぐに訴えられそうだけどね」

とご機嫌だったが、2025年のセレクションには発熱のため欠場。ジャンボ軍団の尾崎健夫、尾崎直道、飯合肇、金子柱憲の4人が助っ人審査員として登場した。長男の尾崎智春氏の発表では「約1年前の診断後、本人の強い意志により自宅療養を続けてまいりました」としており、この前後の検査でS状結腸がんが見つかったとみられている。

最後の公の場となった2024年のセレクションでは、敷地内の移動は短い距離でもゴルフ用カートを使い、少し腰が曲がったような印象はあったが、顔色もよくジャンボ節は健在だった。

セレクション後の囲み取材で、ジャンボは自身の近況について、

「体調？ オレのことはいいんだよ。オレの人生はほとんど終わっているんだから。ただ終わるまでにいいものを見てみたいというのもあるよな。うちの女の子が頑張っているところを、最後に見れるというのもいいよね」

と人生最後に見たい景色をジャンボらしい表現で語っていたが、佐久間朱莉が今季の日本女子ツアーで初の年間女王に輝き、米ツアーでは西郷真央が初優勝を飾り、原英莉花が来季のレギュラーツアーへの参戦キップを手にしている。

「楽しみは週に1回、フグを食べること」

ジャンボの門下生は女子プロの活躍ばかり目立つが、当初、ジャンボは「男子ゴルファーしか指導しない」と明言していたという。

「才能があるということで芹沢名人（元たけし軍団）から紹介されたのが原英莉花だった。その高いポテンシャルを見抜いて、女子は教えないという信念を変えて女子門下生第1号として預かった」（ゴルフジャーナリスト）

その後、原との縁で佐久間朱莉が門下生となり、『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』を設立後はセレクションを経て西郷真央らが加わった。最近はセレクションで選ばれるのは女子の割合が多くなっているが、その理由をジャンボはこう語っていた。

「女子の取り組む姿勢が違う。向上心が強いというか、自分の目標をしっかり持っている。男子よりもはるかに前向きだ。ライバル意識をしっかり持ち、あの子ができるなら私もできると頑張る。男子にはそれが欠ける。本当は蹴飛ばしてでもやらせたいが、今の時代はできないからね（苦笑）。厳しい言葉をかけているよ」

目標については「オレはないよ。できるだけいい環境で子供たちに練習をしてもらいたというだけ。他はないね。楽しみは週に1回、フグを食べることだよ。他に楽しみがないんだから、週に1回ぐらいおいしいのを食べさせてくれよ」と語っていたジャンボだが、体調を壊すまでは早朝にカートで敷地内をひと回りして、コース内の芝の状態を見るのが1日の始まりだったという。

早朝練習している門下生がいれば遠くから黙って見たうえで、気が付いたことがあれば一言だけアドバイスするのだという。基本的に教えるのではなく気づかせる。時間があれば作業場に籠って門下生が使う練習器具を、ひとりひとりに合わせて手作りをしていたというジャンボ。愛情を込めて育ててきた門下生の中から、第2、第3の西郷や佐久間が出現することを期待したい。合掌。

◆鵜飼克郎（ジャーナリスト）