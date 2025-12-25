大相撲の幕内・若隆景（荒汐）が２５日、東京・中央区の部屋で行われた朝稽古で基礎運動で汗を流し、今年の稽古を納めた。

９月の秋場所では大関昇進に挑んだが、６勝９敗で負け越し。悔しさも味わった２０２５年を振り返って「１月は返り三役の小結から始まって、また上位に戻ってきた年だった。もちろん今年１年間の結果に満足はしていない。もっと上の番付を目指して稽古に精進していきたいと思う」と話した。

２１日まで行われた冬巡業を「頸椎捻挫」で休場。数日前から幕下以下の力士と相撲を取る稽古を再開したという。「九州場所後は首のケガで治療しながらだった。初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）に間に合わせられるようにしっかり稽古していけたら」と意気込んだ。部屋の稽古のない年末年始も「体を動かさないと、ストレスが溜まるので」と、自主的に体を動かす意向だ。

２０２６年に向けては「もう一度大関を目指してやっていきたい」と宣言。西前頭２枚目で臨む初場所へ「もう一度（大関に）挑戦するために、まずは三役に上がること。スタートラインに立たないといけない。相撲をやっている上で、いい時もあれば悪い時もある。ここ２場所は良くなかったので、また次の場所が大事」と話した。