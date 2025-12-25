『ボイプラ2』話題のYUMEKI、スペシャルファンイベント開催決定 “グヨン先生”、Kanyらも出演【コメント全文】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演した日本人振付師・YUMEKIが、初のスペシャルファンイベント『YUMEKI and FRIENDS : )』を2026年2月20日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催する。
【ライブ写真】可動域どうなってるの？ダンスをするYUMEKI
同イベントは、YUMEKIが「大好きな仲間たちと過ごす温かい時間」をテーマに、これまでYUMEKIが関わってきた番組・アーティストとのエピソードを深掘りしながら、ここでしか見られないビハインドトーク、未公開エピソードを届ける。
出演予定のゲストには、ペク・グヨン、Kany、KINKYなど、YUMEKIと深い縁を持つ豪華アーティストが集結。YUMEKIが出演した韓国オーディション番組の裏話や、これまで手がけた振付楽曲の秘話など、ここでしか味わえない“一夜限りの時間”を届ける。
【コメント全文】
メキズのみなさん、こんにちはYUMEKIです。
12月、来年1月のファンミーティングに続き、2月にもイベントが開催できることになり、とてもうれしく思っています。今回は僕1人ではなく、たくさんのゲストが一緒にイベントを盛り上げてくださいます。ファンミーティングとはまたちがった僕の姿をお見せできると思うので、ぜひ遊びにきてください！2月20日ぴあアリーナでお待ちしています！
