大食い系女性ユーチューバーの「食いしん坊女子りっかちゃん」こと、立花いろはが25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられる声に不快感を示した。

りっかちゃんは23日、自身に寄せられた「ノーカットでみんなに大食いみせないとね。みんな疑ってるよ」との声にXで反論。「最近例のモッパン動画が問題になっているからか、食べていないと疑われてしまっている フードファイターとして活動して頑張っている以上、ただのモッパン動画と一緒にされるの本当に嫌だ。吐き捨ててると思われるのが嫌で、食べ終わった後の腹を映すことをSNSを始めた当初からずっと続けている」とつづり、食後の腹部の写真を公開した。

一般ユーザーが「ノーカットで見せないと」と指摘したのには理由があった。りっかちゃんとは別の大食い女性ユーチューバーのとぎもちが23日、ユーチューブでの活動を無期限で休止すると自身のインスタグラムで発表。その前日にはとぎもちが食べ物を食べてすぐさま吐き出す動画がX上で拡散されていた。

そしてりっかちゃんは25日「ノーカットノーカットもううるさすぎ 早送りして動画載せればいい簡単なことがなぜできないとか言われるけど、それで再生回る保証あるんか？？」と投げかけた。

この投稿に対し「逆に好感度上げるチャンスなんじゃないの？」「再生再生もううるさすぎ 早送りして動画載せればいい簡単なことだから1度やってみればいいじゃん それで再生回ったらみんなに感謝なぁ」「他のコメントでもあるけど、このタイミングでノーカットか生配信すれば再生数伸びそうな気もするし、伸びなかったとしてもこれからどうして行くかは、りっかちゃん次第では？って思います」などと書き込まれていた。

りっかちゃんのユーチューブチャンネル「食いしん坊女子りっかちゃん」の登録者数は約6万4000人。概要欄には「1日5食！！ 6.5kg食べるフードファイター女子。総フォロワー40万人」とある。