¡¡¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤¿¤Á¤¬ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¶¥¤¦¡Ö2025¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÊ¡²¬¹ñºÝÃæ³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡¢¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¶¨»¿¡Ë¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤Î³¤³°Àª¤ò´Þ¤àÃË»Ò65¡¢½÷»Ò50¤Î·×115¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ÃË»Ò¡Ê5¿ÍÀ©¡Ë¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ºë¶Ì±É¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¡Ê3¿ÍÀ©¡Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦·É°¦¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ê¤É¤ò¼´¤ËÇ®¤¤Æ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÎÏÂÇò¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È4¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ø¤¨¤ë¡£¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÀèË¯¤ÎÌð±©ÅÄÍª¿¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï16¶¯¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢º£Ç¯8·î¤ËÊ¡²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£Ãæ¿´Áª¼ê¤ÎÆ£ÅÄ¾¸×¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁ´Ãæ¸Ä¿Í73¥¥íµé¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢Á´ÆüËÜ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤ÎD¶¯²½¡Ê¥«¥Ç¡ËÁª¼ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2Ç¯À¸°Ê²¼¤ÇÁè¤¦º£Âç²ñ¤Ë¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤ÎÌð±©ÅÄ¤äÂç¾¤ÎÅÆÃæÁ±ÂÀÏº¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Ãæ·ø¤Î°ÂËÜÑàµ±¡ÊÆ±¡Ë¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢1Ç¯À¸¤âÉû¾¤ÎÆ£¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£¾¾ÅÄÄ¾¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤È¾¡µ¡¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£
¡¡174¥»¥ó¥Á¡¢95¥¥í¤ÎÅÆÃæ¤Ï¹ë²÷¤ÊÆâ¸Ô¤äÂç³°´¢¤ê¤¬Éð´ï¡£³¬µé¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢73¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÌî¾Ê¿¤µ¤ó¡Ê°°²½À®¥³¡¼¥Á¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯¡¢¼´¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤Åê¤²¡×¤¬ÍýÁÛ¤È¸À¤¦¡£Æ±»Ô¤Î·î·¨ÉðÆÁ´ÛÆ»¾ì¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÌð±©ÅÄ¤È¶¦¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ï½éÀï¤ÇÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¤òÇË¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÅ·Íý¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ä¹ñ»Î´Ü¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÆñÅ¨¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÅÆÃæ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¤Ó¤Ó¤é¤º¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆ®¤¦¡×¤ÈÂç¹õÃì¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë