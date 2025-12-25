17ºÐº¹ºÊ¤È26²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡¢¿ùÎÉÂÀÏºàÉ×ÉØ´ó¤êÅº¤¤2Sá¡Ö¿ùÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×
¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ë¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¸àÂå²Æ»Ò(64)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿ùÎÉÂÀÏº(81)¤È¤Î26²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥ï¥¿¥¯¥·Ã£¤Î26²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥ï¥ó¥º¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Çº¹¤·¤Äº¹¤µ¤ì¤Ä¡¡¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤Í¡Ä¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¥½¥Ã¥³¡¼¤ÇÊ¿¤é¤²¡¢¤ªÅ¹¤Î¤´¸ü°Õ¤Î¥±¡¼¥¤Î¥í¡¼¥½¥¯¤ò¥½¥Ã¥³¡¼¤Ç¿á¤¾Ã¤·¡¢¥½¥Ã¥³¡¼µ¢Âð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡¡¤ê¤¯¡¢¤½¤é¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢24Æü¤¬·ëº§µÇ°Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿É×ÉØ2S¤È¡¢À¾ËãÉÛÂçÅè(Åìµþ)¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê·ëº§µÇ°Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¹ë²Ú¤Ê¤ªÎÁÍý¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö½Â¤¤¤¼¡¡¹¾¸Í¤Î¹õÉ¿¡×¡Ö¿ùÍÍ¡×¡Ö¿ùÍÍ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó°¦¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤´É×ÉØ¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡×¡Ö¿ùÍÍ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö´ÓÏ½¤¢¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ù¤Ï1972Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¡¢Ä¹½÷¡¢¼¡½÷¤Ë¤á¤°¤Þ¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¸åÎ¥º§¡£99Ç¯¤Ë17ºÐÇ¯²¼¤Î¸àÂå²Æ»Ò¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£