¡¡·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè(29)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ(34)¤Îà¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢23Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª²Ç¤¯¤ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·³À·ë°á(²Æì¸©½Ð¿È)¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡×(TBS¡¢2016Ç¯)¤È¤Î¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤Î±§³á¹ä»Î(63)¤ÈÉÙÅÄÌ÷»Ò(56)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤È¤¤¤¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡Ö¤ª²Ç¤¯¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇÈÎÜ±é¤¸¤ëÂ®¸«Êæ¹á¤Î¡¢¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤Ç¿·³À±é¤¸¤ë¿¹»³¤ß¤¯¤ê¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¿·³À¤Ï¡ÖÆ¨¤²ÃÑ¡×¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ±Ìî¸»¤È¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â21Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£ÇÈÎÜ¤â¹â¿ù¤È¥É¥é¥Þ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¸å¤Ë¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦à¶öÁ³¤Î´ñÀ×á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îà¶öÁ³¤Î´ñÀ×á¤Ë¡ÖÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¡×¡Ö¹ñÌ±ÅªÃç¿Í¡×¡Ö±ï·ë¤Ó¤Î¿À¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖÉÙÅÄ¤µ¤ó±§³á¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥¹¥´¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¡×¡Ö»Ò¶¡Ìò¤Ï¶¦±é·ëº§¤¹¤ëÀâ¡©¡×¡Ö¤¢¤Î2¿Í¤¬¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¾Ð¡×¡Ö±ï·ë¤Ó¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¡×¡ÖÇ®°¦»£¤é¤ì¤º¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤Æ¤ë¤Î¤âÆ¨¤²ÃÑº§¤È°ì½ï¤À¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¿À¼Ò¡©¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¶öÁ³¡×¡Öà¿Æá¤¬°ì½ï¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â¿ù¤ÈÇÈÎÜ¤Ï·ëº§Êó¹ð¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ï¢Ì¾¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÇÈÎÜ¤Ï·ëº§È¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÈÇòÌµ¹¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£